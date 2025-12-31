Sénégal: FIDAK - Le ministère des Finances met en avant la digitalisation pour une meilleure mobilisation des ressources

Dakar — Le ministère des Finances et du Budget a réaffirmé son option de miser sur la digitalisation des procédures financières, fiscales et foncières comme levier de performance, de transparence et d'équité territoriale, mardi soir, à l'occasion d'un panel à la Foire internationale de Dakar (FIDAK).

Sur le thème "Transformation territoriale et Développement inclusif", ce panel s'inscrit dans le cadre de la journée dédiée qui lui a été dédiée au ministère des Finances et du Budget à la FIDAK 2025 (7-31 décembre).

Le conseiller technique Diafra Sèye, présidant la rencontre du ministre des Finances et du Budget, a relevé que la 33e édition de la FIDAK offre une opportunité d'échanges directs entre l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé et les citoyens autour des réformes engagées par les pouvoirs publics.

Il a rappelé que la mobilisation des ressources internes constitue une priorité nationale, reposant notamment sur une meilleure connaissance des bases fiscales, la sécurisation des procédures et le renforcement des capacités de recouvrement aux niveaux central et local.

Selon M. Sèye, la digitalisation répond à ces exigences en réduisant les délais de traitement, en limitant les erreurs et en améliorant la fiabilité des données, tout en favorisant une prise de décision fondée sur des informations consolidées et traçables.

Il a cité les réformes menées par la direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor pour moderniser la gestion financière des collectivités territoriales, ainsi que celles de la direction générale des Impôts et des Domaines (DGID), visant la sécurisation du foncier et l'élargissement de l'assiette fiscale à travers des projets structurants tels que PROMOGEF, le Programme de modernisation de la gestion foncière.

Il a également cité le Projet cadastre et sécurisation foncière (PROCASEF) et le e-NICAD (Numéo d'indentification cadastrale)

M. Sèye a par ailleurs évoqué la poursuite de la digitalisation des procédures douanières pour sécuriser les recettes et améliorer la traçabilité des opérations, ainsi que la modernisation de la supervision du secteur financier, notamment en milieu rural.

Intervenant au cours de ce panel, Serigne Moussa Diop, représentant de la DGID, a présenté les avancées réalisées en matière de fiscalité digitale, avec la mise en place de plateformes de déclaration et de paiement en ligne, de solutions mobiles et le développement de l'application intégrée SENTAXE, destinée à faciliter l'accès aux services fiscaux pour toutes les catégories de contribuables.

Il a également insisté sur les projets de digitalisation de la chaîne foncière, notamment le cadastre de régularisation foncière dans 136 communes, la création de bureaux fonciers communaux et l'instauration d'un identifiant cadastral unique pour chaque parcelle, en vue de réduire les conflits et de sécuriser les titres fonciers.