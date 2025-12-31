Cote d'Ivoire: Etat de la Nation - L'adresse du Président Alassane Ouattara très attendue ce 31 décembre 2025

Le Président de la République fera le mercredi 31 décembre, l'état de la nation.

Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'adressera ce mercredi 31 décembre 2025, à la Nation, lors de son traditionnel message de fin d'année. Comme le veut l'usage républicain, il fera un large état des lieux de la situation nationale, abordant aussi bien les questions politiques, économiques que sociales.

Cette allocution, très attendue par les Ivoiriennes et les Ivoiriens, intervient dans un contexte particulier, marqué par la tenue récente des élections générales.

En effet, l'année qui s'achève a été rythmée par deux rendez-vous électoraux majeurs : le scrutin présidentiel et les législatives. Ils ont constitué des moments importants de la vie démocratique du pays. Le peuple ivoirien a été appelé à exercer son droit civique dans un climat globalement apaisé, confirmant les progrès réalisés en ce qui concerne la démocratie. Le Chef de l'État saluera certainement la maturité politique dont ont fait preuve les Ivoiriens tout au long de ce processus.

Réélu à l'issue de la présidentielle, il reviendra sûrement sur les conditions d'organisation du scrutin ainsi que sur les enseignements à tirer de cette consultation populaire. Malgré les inquiétudes exprimées par certains observateurs et les prédictions alarmistes des diseurs de bonne aventure qui annonçaient des lendemains difficiles, le pays a su préserver la paix et la stabilité. Cette résilience institutionnelle et sociale constitue, selon de nombreux analystes, un acquis majeur pour la Côte d'Ivoire.

Dans son message, le Président Ouattara dressera également le bilan de l'année écoulée. Il évoquera les actions menées par le gouvernement dans les domaines clés du développement national, notamment l'économie, l'éducation, la santé, les infrastructures et la cohésion sociale. L'année a été marquée par des défis importants, mais aussi par des avancées notables, en particulier en matière de croissance économique et de modernisation des infrastructures.

Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire a poursuivi sa dynamique de croissance, malgré un environnement international parfois incertain. Le Chef de l'État pourrait rappeler les efforts consentis pour renforcer l'attractivité du pays, soutenir l'investissement privé et créer des emplois, en particulier en faveur des jeunes et des femmes. La transformation structurelle de l'économie, à travers la valorisation des matières premières et le développement industriel, demeurera au coeur de son propos.

Le message à la Nation sera également l'occasion pour lui de se projeter. Il exposera les grandes orientations de son action pour les années à venir et les perspectives qui s'annoncent, bonnes, pour la Côte d'Ivoire. Son ambition reste de construire une nation forte, unie et solidaire, capable d'offrir à chaque citoyen des conditions de vie meilleure.

Le programme présidentiel, Une grande Côte d'Ivoire, ambitieuse et solidaire, axé sur le développement inclusif, la justice sociale et la modernisation de l'État, comporte des mesures concrètes destinées à renforcer le bien-être des populations.

La question de la paix et de la cohésion nationale occupera une place centrale dans cette adresse. Le Président Ouattara appellera certainement à la préservation du climat de stabilité et au renforcement du dialogue entre les différentes composantes de la société. Il insistera sur la nécessité de dépasser les clivages politiques et de privilégier l'intérêt supérieur de la Nation.

Enfin, ce message solennel sera aussi un moment de reconnaissance. Le Numéro un des Ivoiriens rendra hommage aux Forces de défense et de sécurité, aux travailleurs, aux partenaires sociaux et à l'ensemble des acteurs qui contribuent, chaque jour, au développement du pays.

Il réaffirmera sa volonté de poursuivre les réformes engagées et de conduire la Côte d'Ivoire sur la voie d'un développement durable, au bénéfice de toutes et de tous.