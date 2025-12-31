Cote d'Ivoire: Accords et flux commerciaux - Le gouvernement se dote d'une cartographie numérique

Le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers sa direction du Commerce extérieur, a procédé au lancement officiel de cette plateforme numérique, le 29 décembre 2025, à Grand-Bassam.

Le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers sa direction générale du Commerce extérieur, vient de se doter d'une cartographie numérique des accords et des flux commerciaux de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une plateforme numérique qui servira d'outil stratégique d'information commerciale aux acteurs de l'écosystème du commerce extérieur. Notamment sur les accords conclus, les statistiques commerciales et les principaux partenaires d'affaires.

Le lancement officiel de cette plateforme numérique, encore appelée "Comexmap" a eu lieu, hier mardi 30 décembre, à Grand-Bassam. C'était en présence de plusieurs acteurs du secteur ainsi que les autorités administratives de Grand-Bassam.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre du Commerce et de l'Industrie était représenté, à l'occasion, par son conseiller technique, Ano Antoine. Il a salué l'engagement de la direction générale du Commerce extérieur qui a permis de mener à bien cet important projet. Il a souligné que cette plateforme numérique vise à offrir aux acteurs de l'écosystème du commerce, un cadre stratégique d'information sur les accords conclus par la Côte d'Ivoire, les échanges commerciaux et les principaux pays partenaires de notre pays.

« Cette plateforme constitue un outil innovant, structurant et dynamique destiné à faciliter l'accès à une information commerciale fiable et actualisée sur les accords commerciaux partants. Le Comexmap permet également de visualiser et d'analyser les flux commerciaux par produit, par partenaire d'affaires et par zone géographique », a-t-il poursuivi.

Ajoutant que cet outil numérique est au service de la politique de diversification de l'offre commerciale et d'amélioration de la compétitivité des entreprises nationales, en particulier les Pme, afin de tirer un meilleur parti des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de la Zlecaf, la Cdao, l'Ape, etc.

« Le Comexmap permettra également de mieux identifier les opportunités de marché, les déséquilibres commerciaux, les barrières persistantes, afin de mieux orienter nos politiques publiques et nos stratégies de négociations commerciales », a-t-il indiqué.

Il a appelé, à cet égard, à l'implication de tous les acteurs, afin que cette plateforme devienne une référence nationale et régionale, contribuant à faire de la Côte d'Ivoire un hub commercial, logistique et informationnel en Afrique du Nord-Est.

Dans le même sens, Tuo Siriki, directeur de la coopération internationale et régionale, représentant le directeur général du Commerce intérieur, a invité les administrations à contribuer à enrichir cette plateforme par la mise à disposition des textes existants nécessaires à son alimentation. Il a aussi exhorté le secteur privé et la société civile à en faire autant : « Je voudrais les inviter à se l'approprier en vue d'en tirer pleinement profit. »

Le coordonnateur du Programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire (Paca-ci), N'Da Komenan, a, pour sa part, indiqué que cette plateforme numérique constitue un levier stratégique majeur au service de la transparence des engagements commerciaux, de la compréhension des accords et des flux, de la prise de décisions publiques et surtout de l'orientation des entreprises vers des marchés à plus forte valeur ajoutée, en facilitant l'accès à une information commerciale fiable, structurée et actualisée.

« Le Comexmap contribue directement à l'ambition de faire évoluer notre économie en passant progressivement d'une logique de production brute, à une logique de compétitivité, de valeur ajoutée et d'intégration aux chaînes de valeur régionales et internationales », a-t-il soutenu.