Cote d'Ivoire: Niakaramandougou/Accident de la circulation - Vagondo au chevet des policiers blessés

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a exprimé son soutien aux policiers victimes d'un accident de la circulation. Il a conduit une délégation, le 26 décembre 2025, à l'hôpital général de Niakaramandougou pour apporter son assistance aux blessés.

Selon une dépêche de l'Aip, au cours de sa visite, le ministre a échangé avec eux et le personnel soignant afin de s'enquérir de l'état de santé des victimes et de s'assurer de leur prise en charge médicale. Il a adressé à chacun des policiers hospitalisés des messages d'encouragement.

L'accident est survenu, le 25 décembre 2025, à Folofonkaha, localité située sur l'axe Niakaramandougou - Katiola, dans la région du Hambol. Les accidentés de la route se rendaient à Tafiré pour participer au lancement officiel de la 11e édition de l'opération Épervier ainsi qu'à l'inauguration du commissariat de police de cette localité.

Cet accident a fait 13 blessés, dont trois dans un état jugé grave, présentant des fractures, un traumatisme crânien et une entaille au visage. Les dix autres policiers souffraient de douleurs corporelles et d'égratignures.