Cote d'Ivoire: San Pedro/5e édition de l'Arbre au chocolat - Plus de 200 personnes conviées autour des bienfaits du cacao

L'Alliance française de San Pedro a vibré au rythme du cacao et du chocolat, le 28 décembre 2025, à l'occasion de la 5e édition de l'Arbre au chocolat. Une initiative portée par l'Ong « Gôlô Yô Nou Village », avec l'appui de son parrain, Patrick Pelhatre, consul honoraire de France à San Pedro.

Moment convivial dédié au chocolat, cette activité entend offrir aux enfants une manière ludique et éducative de célébrer les fêtes de fin d'année. L'appellation de l'Ong, qui signifie en langue kroumen « le village des enfants en or », reflète l'ambition de sa présidente, Boa Dorette épouse Aka : placer l'enfant au coeur de toute action.

Selon elle, l'Arbre au chocolat a pour objectif de faire découvrir aux tout-petits le cacao, ses bienfaits, ainsi que le chocolat, sa principale transformation.

L'initiative se veut, au-delà de la dégustation de produits dérivés du cacao, un cadre d'éveil et d'apprentissage. Jeux éducatifs, promotion des langues maternelles, valorisation de la culture locale et sensibilisation contre le travail des enfants dans la cacaoculture figurent parmi les activités proposées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le consul honoraire de France s'est dit satisfait de cette action qu'il considère comme une opportunité d'exprimer son attachement profond aux enfants.

Lors de cette 5e édition de l'Arbre au chocolat, la présidente des chrétiens catholiques d'AFG Bank (Atlantic Financial Group Bank) a fait don de vivres et de non-vivres au centre d'accueil Patrick et Betty Demaeseneire.

Ce centre de prise en charge d'orphelins et d'enfants abandonnés comptait 45 pensionnaires parmi les plus de 200 participants enregistrés à cette occasion, en présence d'émissaires de la Fondation Atlantic Group et du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.

Il convient de rappeler que l'Ong « Gôlô Yô Nou Village » intervient dans plusieurs domaines, notamment culturel, éducatif, environnemental et social, avec un accent particulier mis sur le planting d'arbres dans les écoles de la région.