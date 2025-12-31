Cote d'Ivoire: Evan Ndicka (défenseur des Éléphants) - « Ce sera notre beau cadeau aux Ivoiriens »

interview

Comment allez-vous aborder cette rencontre sachant que vous êtes déjà qualifiés ?

C'est d'abord une satisfaction d'être qualifiés, mais on va rester concentrés et sérieux. On l'a été lors des deux premiers matchs et on espère continuer dans cette dynamique et battre le Gabon. Nous nous projetons avec beaucoup de sérieux. Parce que nous représentons la Côte d'Ivoire, un pays que nous aimons. Il ne faut donc pas se relâcher. Être déjà qualifiés, ça fait plaisir, cela enlève une pression, on ne va pas se mentir. Mais on va tout faire pour gagner ce match et terminer si possible en tête du groupe F.

Vous avez l'air de bien vous entendre avec Odilon Kossounou ?

Nous nous connaissons. On joue en plus dans le même championnat, on parle les mêmes langues, donc ça facilite les choses. Il y a une vraie complémentarité. Mais c'est valable pour les autres. Que ce soit Odilon Kossounou, Ousmane Diomandé, Willy Boly ou Emmanuel Agbadou, je pense qu'on est tous de bons défenseurs centraux. On mérite tous de jouer et on est surtout là pour servir l'équipe.

Savez-vous que les Ivoiriens vous affectionnent beaucoup ?

Cela me fait énormément plaisir, franchement. Ça fait chaud au coeur. Mais c'est pareil pour moi également. Je les aime, et ils me le rendent bien, donc tout est au top.

Pensez-vous que la Côte d'Ivoire peut toujours assumer son statut de favorite et aller chercher le titre ?

Nous avançons pas à pas, match après match. Pour l'instant, nous n'avons que le match contre le Gabon en tête. Cette rencontre ne sera pas facile. Même si nous sommes déjà qualifiés et eux éliminés, il faut rester concentrés. Tout peut arriver. Les équipes présentées comme favorites sont quasiment toutes qualifiées et toujours en course pour le sacre. Ce sera encore plus difficile qu'en 2024, parce que maintenant, tout le monde nous attend. Mais nous avons toujours les arguments pour nous succéder. Ça commence par une victoire, ce soir, sur le Gabon. En tout cas, ce sera notre beau cadeau aux Ivoiriens en cette fin d'année 2025.