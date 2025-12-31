Burkina Faso: Pô - Le gouvernement félicite les FDS et VDP

Une mission gouvernementale conduite par le ministre de la sécurité Mahamoudou Sana était dans la garnison de Pô ce 29 décembre 2025. Elle était porteuse d'un message de félicitations et d'encouragement du président du Faso aux forces de défense et de sécurité.

Conduite par le ministre de la sécurité Mahamoudou Sana, accompagné de Jacques Sosthène Dingara, ministre en charge de l'enseignement de base, Aminata Zerbo, ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications, Pélagie Kaboré, ministre de l'Action humanitaire, du gouverneur de la région du Nazinon, des autorités provinciales et communales, la mission est porteuse d'un message de félicitations et d'encouragement aux FDS et VDP de la garnison de Pô.

Félicitations pour l'engagement et la détermination remarquable qui ont permis de sécuriser la région du Nazinon et encouragements afin d'intensifier la lutte pour recouvrer l'intégralité du territoire national a indiqué le ministre Sana. « Nous sommes venus porter de vive voix les félicitations des plus hautes autorités pour l'engagement des hommes sur le terrain et rassurer les troupes que leurs efforts et leur résilience face aux défis sécuritaires sont vus et soutenus par les plus hautes autorités ».

« Ce type de déplacement auprès de vous s'inscrit dans une dynamique de proximité entre le gouvernement et ceux qui sont au front, visant à consolider "l'esprit de corps" indispensable à la reconquête du territoire national ».

« Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de mettre l'accent sur la cohésion sociale et une synergie d'actions entre les FDS, VDP et la population », a insisté le ministre Sana.

Avant la rencontre avec les forces combattantes, la mission gouvernementale est allée rendre une visite de courtoisie au Pô-Pê, coutumier de Pô, afin de solliciter ses bénédictions et solliciter son accompagnement sur le terrain. Il faut noter que la cérémonie s'est déroulée sous le parrainage du chef d'Etat-major de l'armée de l'air, le colonel Bahima Christian Ouattara.