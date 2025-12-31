Burkina Faso: Reconquête du territoire national - Le ministre Boubakar Savadogo galvanise les forces combattantes du Bam

Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, a échangé avec les Forces de défense et de sécurité et les Volontaires pour la défense de la patrie, le mardi 30 décembre 2025, à Kongoussi, dans la province du Bam.

Sur instruction du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, le Ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, a rendu visite aux forces combattantes, le mardi 30 décembre 2025, à Kongoussi. Ainsi, au nom du gouvernement burkinabè, il s'est entretenu, successivement avec les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), les forces de sécurité intérieure, les éléments du Bataillon d'intervention rapide (BIR) 16 et les forces vives de la provinces.

A chaque étape, face aux combattants, il a déclaré que le chef de l'Etat leur traduit tous ses encouragements. « Il me charge de vous dire d'être toujours des vaillants combattants », a-t-il dit. Boubakar Savadogo a ajouté que la peur a changé de camp et est chez l'ennemi. Cela, a-t-il ajouté, grâce à leur bravoure, leur engagement et résilience. « Le peuple fier du Burkina Faso, la terre de nos ancêtres, va toujours demeurer intacte.

Le Burkina ne peut pas tomber et c'est grâce à vous et votre engagement. Ce combat, cette lutte qu'on nous a imposée, nous avons décidé de faire face sous l'impulsion du camarade capitaine Ibrahim Traoré et vous êtes les éléments de première ligne. Vous êtes ceux qui sont le plus craints par l'ennemi », a-t-il martelé.

Un engagement à faire face à l'adversité

En outre, le ministre Savadogo a laissé entendre que le président du Faso les exhorte à rester soudés, car les ennemis ne sont pas seulement en brousse. Ils sont partout et véhiculent toutes sortes d'informations de nature à démobiliser et décourager. Pour lui, l'ennemi a peur de la solidarité des Forces de défense et de sécurité. « Il a peur quand il voit que nous parlons d'une même voix. Evitons la cacophonie parce qu'il n'aime que cela », a-t-il insisté.

Le responsable du département en charge de l'enseignement secondaire a aussi appelé les forces combattantes à rester persévérantes avec la nouvelle année qui va commencer. Par ailleurs, il leur a souhaité une nouvelle année qui soit remplie de santé, pour un Burkina Faso paisible et prospère. Pour l'occasion, le capitaine Sanogo du BIR 16 a salué la venue du ministre et a réitéré l'engagement des combattants à faire face à l'adversité, afin de défendre l'intégrité du territoire et la sécurité des hommes et des biens.

Il est de même pour le directeur provincial de la Police nationale du Bam, Yaya Kito Soulama. Pour lui, cette visite est un signe de reconnaissance du travail abattu par les forces de sécurité intérieure. Ainsi, il a rassuré l'autorité de l'engagement de sa corporation à défendre la patrie à tout prix, jusqu'au sacrifice suprême. Quant au haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, il s'est réjoui de la démarche louable du gouvernement.