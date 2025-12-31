Burkina Faso: Région du Nakambé - Le gouvernement encourage les Forces combattantes

Une délégation gouvernementale s'est rendue, le mardi 30 décembre 2025, au 61e Régiment d'infanterie commando (RIC) de Tenkodogo pour encourager les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, engagés dans la lutte pour la sécurisation du pays.

Le gouvernement burkinabè continue de sillonner les casernes pour remercier les forces combattantes, engagées au front contre l'hydre terroriste. Le 30 décembre 2025, les ministres des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, de l'Energie, des Mines et Carrières, Yacouba Zabré Gouba et celui de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Adjima Thiombiano, accompagnés des autorités régionales du Nakambé sont allés livrer un message du chef de l'Etat aux hommes en tenue.

Face à la troupe rassemblée au carré d'armes, le chef de la délégation, le ministre Adama Luc Sorgho, porteur d'un message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et du Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, a exprimé la reconnaissance de toute la Nation à l'endroit des forces combattantes. Il a salué leur engagement constant qui permet aux populations de vaquer librement à leurs occupations malgré un contexte sécuritaire exigeant. « Nous sommes venus vous dire merci et vous encourager.

C'est grâce à vous que le pays reste debout et que les populations peuvent vaquer à leurs occupations », a-t-il déclaré. Selon le ministre des Infrastructures, le gouvernement est particulièrement satisfait de la sécurisation des axes routiers stratégiques, notamment la Route nationale n°16 (RN16), restée praticable grâce à l'action des forces combattantes, ainsi que la RN17, où les groupes armés terroristes ont été repoussés.

Une lutte efficace contre l'ennemi

Des axes, de l'avis M. Sorgho, sont vitaux non seulement pour l'économie nationale, mais aussi pour les échanges sous régionaux. « Vous avez véritablement défendu ces axes. Aujourd'hui, on peut circuler. C'est un axe (RN16) vital non seulement pour le Burkina, mais aussi pour la sous-région », a-t-il ajouté.

Tout en reconnaissant la persistance des défis sécuritaires, Adama Luc Sorgho a rassuré les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) quant à l'acquisition en cours de nouveaux équipements destinés à renforcer leurs capacités opérationnelles. La délégation gouvernementale a également insisté sur l'importance d'une coordination renforcée entre les FDS et les VDP, gage d'une lutte plus efficace contre l'ennemi. En signe de solidarité, la délégation gouvernementale a fait don de vivres, de couvertures et de paires de chaussures aux combattants.

Un geste bien apprécié par le commandement du 61e RIC. Son commandant, le chef de bataillon, Arnaud Yaro, a exprimé la gratitude de ses hommes à l'endroit des autorités et réaffirmé leur détermination à poursuivre le combat pour le retour de la paix dans la région.

La visite s'est poursuivie à la base des bataillons mixtes de Tenkodogo, où un message similaire d'encouragement a été adressé aux VDP. Avant de prendre congé des combattants, les membres du gouvernement se sont rendus au centre médical militaire, pour apporter réconfort aux blessés.