Burkina Faso: Région de Nando - Une délégation gouvernementale encourage les forces combattantes

Une délégation gouvernementale composée du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré et du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro a effectué, une tournée dans la région de Nando pour porter un message de félicitations et d'encouragement aux forces combattantes, mardi 30 décembre 2025.

Le gouvernement loue les efforts fournis par les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour la sécurisation du territoire national. Pour témoigner cette reconnaissance aux forces combattantes, une délégation gouvernementale composée du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale et de son collègue de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro a rendu une visite aux éléments de la Brigade d'intervention aéroportée de Koudougou ainsi qu'aux unités de Tenado, Zamo et Laba, mardi 30 décembre 2025 dans la région de Nando.

Le ministre chargé de la Fonction publique, porte-parole de la délégation, Mathias Traoré, a salué les progrès réalisés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

le terrorisme. « Nous sommes témoins des exploits des soldats sur les théâtres d'opération », a-t-il relevé. C'est pourquoi, a-t-il confié, la délégation a été mandatée par le chef de l'Etat, Ibrahim Traoré, pour féliciter l'ensemble des FDS et VDP sur le terrain et les encourager à maintenir le cap pour la victoire finale. Le ministre Traoré s'est aussi réjoui du moral haut des forces combattantes.

« Durant tous le parcours, nous avons trouvé des éléments très engagés, avec une organisation parfaite sur le terrain », a-t-il déclaré. Il a souhaité prompt rétablissement aux éléments blessés pendant les combats et invité les troupes à poursuivre leur inlassable mission. Il a en outre remercié les autorités régionales, provinciales et communales qui ont accompagné la délégation gouvernementale lors de la sortie ainsi que les délégations des autorités coutumières. Cela montre, a-t-il estimé, l'engagement de chaque citoyen burkinabè à arriver à bout du terrorisme au pays des Hommes intègres. Mathias Traoré a par ailleurs soutenu que cette tournée vise également à recueillir les préoccupations des forces combattantes dans le but de renforcer les unités opérationnelles.

« Les doléances sont relatives au renforcement du matériel. Des engagements ont été pris sur place et seront exécutés et d'autres seront transmis aux plus hautes autorités pour un traitement diligent », a-t-il assuré. Et son homologue chargé de l'Environnement, Roger Baro de noter les acquis enregistrés dans les zones visitées. « Les témoignages des populations sont reluisants, car elles affirment qu'elles jouissent d'une tranquillité avec la présence des forces combattantes », a-t-il fait savoir.

Toutefois, le ministre Baro a appelé les différentes populations à redoubler de vigilance pour ne plus vivre les affres du passé. « Dans la zone, nous avons des forêts classées qui sont souvent les aires de refuge des ennemis de la Nation. L'objectif est d'apurer ces zones afin qu'elles soient occupées par des forces amies », a-t-il insisté. Puis de poursuivre que ces aires protégées regorgent d'énormes ressources.

« Nous voulons faire en sorte que l'exploitation de ces ressources puissent bénéficier au Trésor public et par ricochet à la Nation entière », a-t-il ajouté. Avant de prendre congé des forces combattantes, la délégation gouvernementale leur a transmis les vœux du nouvel an du président du Faso. Pour le commandant de la Brigade d'intervention aéroportée de Koudougou, capitaine Ismaël Nathanaël Nombré, cette visite vient davantage galvaniser les soldats dans leurs missions régaliennes. « Cela montre que nos plus hautes autorités suivent le travail qui est fait sur le terrain et cela est un signe de motivation », a-t-il précisé.