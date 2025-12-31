Burkina Faso: Région de Tannounyan - 10 présumés terroristes interpelés, 16 véhicules volés saisis... en 2025

Le directeur régional de la Police nationale des Tannounyan, Ouanhindouba Yémien et son staff ont animé une conférence de presse dans la matinée du mardi 23 décembre 2025, à Banfora. Les grands points évoqués avec la presse ont concerné le bilan des services de la direction régionale pour l'année 2025 et les mesures diligentées afin de sécuriser les populations de la région et leurs biens en cette fin d'année.

A quelques jours de la fin de l'année 2025, la Direction régionale de la Police nationale (DRPN) des Tannounyan affiche un bilan positif conformément à son programme d'activités annuel. C'est une des informations qu'a données le Directeur régional de la police nationale (DRPN), commissaire divisionnaire de police, Ouanhindouba Yémien, lors d'une conférence de presse qu'il a animée dans la matinée du mardi 23 décembre, à Banfora. Il a d'abord évoqué les dispositions prises par sa direction dans le cadre de la sécurisation des fêtes d'année 2025. Il s'agit de l'opération lancée au niveau national par le ministre chargé de la Sécurité, dénommée « Wibga ».

Cette opération se déroule du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026 et a pour but de permettre aux populations de passer la période des fêtes de fin d'année 2025 en toute quiétude. « Dans ce cadre, la direction régionale a mis en place un dispositif robuste sur toute l'étendue du territoire régional pour parer à toute éventualité », a rassuré le commissaire Yemien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces mesures sécuritaires, à en croire le conférencier, consistent à l'intensification des patrouilles de sécurisation et dissuasives dans les zones criminogènes, les lieux de culte et les marchés, des contrôles sécuritaires et documentaires sur les axes routiers, dans les centres urbains et au niveau des zones frontalières, de jour comme de nuit. Pour ce faire, la direction n'a pas lésiné sur les moyens. 120 policiers seront déployés par jour durant cette période. Aussi, 75 Volontaires adjoints de sécurité (VADS) apporteront leurs soutiens habituels dans la régulation de la circulation routière et dans d'autres missions de police.

Plus de 500 millions F CFA mobilisés

Des consignes ont été données à l'occasion par le conférencier à l'endroit de la population. Il a demandé à chacun, entre autres, de se munir de son document d'identité et des documents afférents à la circulation et à la conduite de son véhicule, de respecter le Code de la route, de faire preuve de sobriété, d'éviter les déplacements avec des fortes sommes d'argent et de respecter les consignes des agents sur le terrain.

Le commissaire Yémien a également fait le bilan des opérations menées et des réformes opérées par les services de police dans la région en 2025. Il a fait cas de 1 880 patrouilles effectuées, de 434 278 véhicules contrôlés, de 2 444 824 personnes contrôlées, de 531 253 000 F CFA mobilisés au titre des amendes forfaitaires, 46 véhicules déclarés volés saisis par le poste de police frontière de Yendéré et l'antenne régionale du « BCN-INTERPOL ».

En matière de police judiciaire, les services ont pu interpeller et déférer devant le Tribunal de Grande Instance de Banfora, 134 personnes auteures d'infractions de droit commun et 10 individus présumés terroristes ont été conduits devant les instances spécialisées de lutte contre les actes de terrorisme. Il a mentionné également l'interpellation sur le territoire régional au cours de cette année, de deux individus impliqués dans une affaire d'abus de confiance portant sur un montant de 250 millions F CFA de l'entreprise « Raagbiiga Cotisations ».

Quelles sont les actions en matière de réformes et d'innovations ? A cette question, le commissaire Yémien a cité la mise en place d'une Unité mobile d'intervention (UMI) dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'instauration des légalisations les samedis dans les grands centres urbains de la région que sont Banfora, Sindou et Niangoloko, la création de 4 postes de surveillance dans la ville de Banfora, et l'instauration d'une police de nuit dans le but de renforcer la sécurité des populations. Tous ces résultats engrangés, M. Yémien les a mis à l'actif de ses hommes. La détermination des éléments, leur professionnalisme, leur dévouement, leur engagement et leur discipline ont permis d'avoir ce résultat. Il a, par ailleurs, salué la bonne collaboration avec les populations et les a invitées à toujours accompagner les Forces de défense et de sécurité dans leurs différentes missions.