Burkina Faso: Boromo - Une délégation gouvernementale galvanise les forces combattantes et sollicite les bénédictions des autorités coutumières et religieuses

Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Edasso Rodrigue Bayala, s'est rendue lundi à Boromo pour galvaniser les forces combattantes et solliciter les bénédictions des autorités coutumières et religieuses.

Composée du ministre de la Justice, garde des Sceaux et de celui de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikailou Sidibé, cette mission visait à témoigner la reconnaissance de la Nation aux forces engagées sur le front et à renforcer les liens avec les leaders coutumiers et religieux. En séjour à Boromo, la délégation est allée directement à la rencontre des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Au détachement du Bataillon d'intervention aéroportée (BIA), le porte-parole de la délégation a transmis les félicitations les plus chaleureuses du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Cette visite visait à saluer les résultats probants déjà obtenus sur le terrain des opérations dans la zone. Toutefois, le ministre a tenu à lancer un avertissement sécuritaire : « Ne baissez pas la garde », a-t-il martelé. Rappelant que l'ennemi guette la moindre faille ou moment de relâchement pour frapper. Il a exhorté les combattants à une vigilance de tous les instants. M. Bayala a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre l'équipement des forces, soulignant que malgré les acquisitions massives de matériel de guerre déjà effectuées, les efforts se poursuivront sans relâche.

Au-delà du volet militaire, la délégation a accordé une place d'honneur aux forces morales de la commune. Les ministres se sont rendus auprès des autorités coutumières et religieuses de Boromo pour solliciter leurs conseils et bénédictions. En retour, les chefs spirituels et coutumiers ont formulé des prières intenses pour le président du Faso, pour le gouvernement et pour l'ensemble des forces combattantes qui se sacrifient nuit et jour.

Ces bénédictions ont été portées vers un seul objectif : le retour définitif de la paix pour que le drapeau du « pays des Hommes intègres » continue de flotter fièrement sur chaque centimètre du territoire national. Cette visite à Boromo vise à renforcer la symbiose entre le sommet de l'Etat, la base combattante et les gardiens des traditions, essentielle pour la réussite de la reconquête du territoire.