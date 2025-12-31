Sénégal: Diourbel - Le manège, point de convergence durant les fêtes

A l'occasion des fêtes de fin d'année, le manège installé au cœur de la ville de Diourbel (centre) fait le plein de visiteurs, devenant l'un des principaux lieux d'attraction et de détente pour les familles.

Dès la tombée de la nuit, le site est pris d'assaut par des enfants, des adolescents et des parents venus profiter de l'ambiance festive marquée par la musique, les jeux et les lumières multicolores. Cris de joie et rires rythment les tours de manège et les différentes activités proposées.

Sourire aux lèvres, Bamba s'est donné rendez-vous avec ses amis sur le site. "Pendant les fêtes, on aime se retrouver ici. Il y a de l'ambiance et on s'amuse", confie-t-il, heureux de profiter de ces instants au cœur de la capitale du Baol.

Pour les parents, ces sorties prennent une dimension particulière. Elles sont l'occasion de rompre avec le quotidien et d'offrir aux enfants un espace de loisirs. "On profite des vacances pour les sortir. Le manège leur permet de s'amuser et de garder de bons souvenirs des fêtes", explique Yacine Bèye, venue accompagner ses enfants.

Les plus jeunes, eux, vivent pleinement l'instant. "J'aime venir ici parce qu'on peut jouer, monter sur les chevaux et s'amuser avec mes amis", lance un enfant, les yeux brillants, pressé de remonter à bord.

Cette animation saisonnière ne profite pas qu'aux familles. Autour du site, de petits stands proposent friandises, jouets et boissons. "Avec les fêtes, les ventes augmentent. Il y a beaucoup plus de monde que d'habitude", témoigne Bineta, vendeuse installée à l'entrée du manège.

Toutefois elle juge trop cher le coût des stands appelant les responsables du manège à plus de soutiens pour accompagner les vendeurs.

Même son de cloche, chez Coumba Ndiaye qui est dans la restauration. "Juste pour la durée des fêtes de fin d'année on paie cinquante mille francs CFA pour la location de stands. C'est trop exorbitant", a-t-elle martelé.

Selon les responsables, l'affluence atteint son pic en soirée, surtout pendant les vacances de fin d'année. Pour encadrer cette forte fréquentation, un dispositif sécuritaire mêlant police et agents de sécurité privée est mis en place.

Entre rires, musique et lumière, le manège s'impose ainsi comme un espace de convivialité et de respiration sociale. En cette fin d'année, il incarne à Diourbel l'esprit de fête, de partage et de retrouvailles familiales.