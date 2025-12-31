Sénégal: L'acteur Omar Sy nommé ambassadeur des JOJ Dakar 2026

Dakar — L'acteur de cinéma franco-sénégalais à succès, Omar Sy, a été nommé ambassadeur officiel des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a-t-on appris de source officielle.

"C'est cadré et c'est officiel ! Icône mondiale du cinéma, Omar Sy rejoint la famille Dakar 2026 comme ambassadeur officiel des JOJ Dakar 2026", lit-on dans un message publié sur la page officielle X (ex-Twitter) des JOJ Dakar 2026.

Réagissant à cette nomination, l'acteur, producteur et scénariste, connu pour ses films et séries à succès, comme Intouchables (2011), Lupin (2021) ou encore Tirailleurs (2022) a exprimé sa joie et sa fierté.

"Je suis fier et honoré d'être ambassadeur des Jeux Olympiques de la Jeunesse qui auront lieu en 2026 au Sénégal. Ces Jeux représentent des valeurs qui me tiennent à coeur : le partage, la solidarité, le dépassement de soi, et les rencontres interculturelles", a-t-il déclaré.

Né en France d'un père sénégalais et d'une mère mauritanienne, Omar Sy, 47 ans, entretient un lien intime avec le Sénégal.

En dehors du cinéma, il est également connu pour son engagement en faveur de la jeunesse et le sport.

"Voir la jeunesse du Sénégal et du monde entier briller ensemble sur les terres de la Teranga, c'est un symbole fort d'unité et d'espoir", a-t-il souligné.

En tant qu'ambassadeur des JOJ Dakar 2026, Omar Sy aura pour mission de représenter et de promouvoir les valeurs olympiques -- excellence, respect et amitié, précise le Comité international olympique (CIO).

Il participera également à la mise en valeur de l'événement dans toutes ses dimensions : sportive, éducative et culturelle.

Du 31 octobre au 13 novembre 2026, 2 700 athlètes de moins de 18 ans, issus du monde entier, vont s'affronter dans 35 disciplines sportives et participer à une édition historique de ces Jeux.

Les JOJ 2026 qui se tiennent au Sénégal, une première sur le continent africain, vont se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio.