Sénégal: Kaolack - La Journée nationale de l'élevage et l'effondrement d'un bâtiment, faits saillants en 2025

Kaolack — L'année 2025 a été marquée dans la région de Kaolack par la célébration de la neuvième Journée nationale de l'élevage et l'effondrement d'un bâtiment avec des pertes en vies humaines.

Tenue le samedi 22 février 2025 sous la présidence du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, la 9ème édition de la Journée nationale de l'élevage était placée sous le thème "La valorisation des produits d'origine animale, un stimulateur pour la souveraineté alimentaire".

A son arrivée dans la capitale du Saloum, le président de la République a d'abord visité les différents stands d'environs 600 exposants, où plusieurs innovations avaient été présentées. Les échanges avec les différents exposants ont porté sur la mobilisation et le rôle de l'élevage dans le développement économique et la souveraineté alimentaire du pays.

En présence du président de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, et du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne, le chef de l'Etat avait remis plusieurs distinctions aux acteurs dont les actions contribuent au rayonnement du secteur.

Les participants avaient également profité de cette journée pour échanger sur les défis et les opportunités du secteur, dans le but de renforcer la production et la transformation locale des produits d'origine animale.

Dans son allocution, Bassirou Diomaye Faye s'était félicité de la "mobilisation exceptionnelle" de la population de Kaolack et des acteurs du secteur de l'élevage, avant de rappeler que la souveraineté alimentaire est au coeur des politiques publiques et que le secteur de l'élevage y occupe une place prépondérante.

Il avait salué la réflexion approfondie qui a été menée sur les problématiques du secteur, ce qui aurait permis, selon lui, de cerner avec plus de clarté, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour l'élevage, et ouvert la voie à des recommandations concrètes.

Des mesures phares en vue de l'amélioration de l'écosystème de l'élevage ont été annoncées par le président Faye. Il s'agit, selon lui, de la sécurisation des facteurs de production, dont l'alimentation du cheptel, et de la mise en place de coopératives agricoles communautaires. Ces initiatives contribueront également à fixer les jeunes dans leurs terroirs et à lutter contre le chômage et la migration irrégulière, d'après lui.

Le président de la République avait instruit le Premier ministre Ousmane Sonko d'organiser dans les meilleurs délais, en relation avec les ministères et tous les acteurs concernés, une concertation nationale sur le vol de bétail, afin de s'accorder sur une "feuille de route consensuelle" qui tiendra compte de la dimension holistique de la lutte contre ce fléau.

L'année 2025 a également été dramatique, puisque le dimanche 5 octobre, deux personnes ont trouvé la mort et sept autres grièvement blessées, dans l'effondrement de la dalle d'un bâtiment R+2, à Tabangoye, un quartier de la commune de Kaolack (centre).

Neuf victimes ont été extraites des décombres dont deux morts et sept blessés graves qui ont été acheminés au Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass (CHREIN).

Alertés du sinistre survenu aux environs de 20 heures, les sapeurs-pompiers de la compagnie d'incendie et de secours se sont mobilisés avec leurs moyens d'intervention pour tenter d'extraire d'autres personnes sous les décombres.

Plusieurs cas d'accidents de la circulation ont également été enregistrés en 2025, avec de nombreuses pertes en vies humaines.