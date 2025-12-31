Sénégal: La vallée du Rift, le suicide de l'étudiant Matar Diagne à l'UGB, la Journée de l'arbre à Rao, des faits marquants à Saint-Louis

Saint-Louis — La fièvre de la vallée du Rift, dont le premier cas a été enregistré à Saint-Louis (nord), est l'un des faits saillants de l'année 2025 dans la région, marquée aussi par d'autres événements culturels, politiques, etc.

La région de Saint-Louis a été l'épicentre de l'épidémie la fièvre de la vallée du Rift. Plus de 300 cas ont été enregistrés dans les cinq districts sanitaires avec une dizaine de décès.

Le secteur de la pêche a connu des remous, notamment avec les pêcheurs de la Langue de Barbarie qui réclamaient des licences, la résolution de la problématique de la brèche et des solutions face à la raréfaction du poisson.

Les producteurs de riz, eux aussi, ont lancé un cri d'alerte sur les difficultés de commercialisation de la filière, malgré les assises nationales de la riziculture organisées en janvier à Saint-Louis.

La région a reçu la visite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans le cadre de sa tournée économique, au cours de laquelle il a réaffirmé l'importance de l'industrialisation pour renforcer la souveraineté alimentaire.

La Première Dame, Marie Khone Faye, a plaidé pour une éducation inclusive, tandis que le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé la Journée nationale de l'arbre à Rao.

Concernant la culture, l'année a été marquée par la tenue du Festival international de jazz et Métissons, mais aussi par le lancement de la célébration des 50 ans de carrière de l'artiste Souleymane Faye.

A l'Université Gaston Berger, l'année a été rythmée par des grèves et des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Les étudiants ont réclamé l'intégration de boursiers non payés et la reprise des chantiers inachevés sur le campus.

L'UGB a été endeuillée par la mort tragique, en février 2025, de l'étudiant Matar Diagne dont le corps a été découvert dans sa chambre au campus social. L'enquête a conclu à un suicide et le défunt a laissé une lettre bouleversante dans laquelle il expliquait les raisons de ce choix.

L'année 2025 restera aussi marquée par un drame à Mpal, avec l'assassinat d'un homme retrouvé égorgé. Un crime qui a ému et choqué les populations.