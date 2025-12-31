Congo-Brazzaville: Denis Sassou-Nguesso investi par son parti pour briguer un cinquième mandat

Dakar — Le président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso, a été investi candidat du Parti congolais du travail (PCT) à l'élection présidentielle du 22 mars 2026 pour briguer un nouveau mandant après avoir dirigé le pays pendant plus de quarante ans, rapportent plusieurs médias.

Denis Sassou-Nguesso, âgé de 82 ans, a été désigné candidat lors du sixième congrès ordinaire du Parti congolais du travail (PCT) tenu du 27 au 30 décembre.

Il a été président de la République populaire du Congo, pour la première fois de de 1979 à 1992 sous le régime du parti unique, avant de perdre la première élection pluraliste devant Pascal Lissouba. Il est revenu au pouvoir en 1997 lors de la guerre civile.

Sassou-Nguesso a modifié, en 2015, la Constitution du pays pour mettre fin à la limitation à deux mandats la fonction présidentielle, lui permettant de briguer un autre quinquennat.