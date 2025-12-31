Madagascar: Bilan 2025 - Une année de spectacles marquants au pays

L'année 2025 a été marquée par une série de concerts mémorables célébrant la diversité de la musique malgache, tout en accueillant des artistes internationaux.

Les spectacles ont réuni des générations d'artistes, confirmant la vitalité de la scène musicale malgache. Parmi les moments forts, le retour de Rossy à Antananarivo, avec un concert à guichets fermés au Palais des sports Mahamasina, a été un événement marquant. Son spectacle « Bapampa Glady Be » a rassemblé un public passionné, de toutes générations, qui a dansé et chanté ensemble.

Autre événement notable, le concert réunissant D-Lain et Denise au Centre de conférence international d'Ivato, qui a célébré leur réconciliation musicale après quinze ans de séparation. L'émotion était palpable, avec une salle comble.

Le Palais des sports a également accueilli le dernier grand spectacle de Bodo, un show émouvant, où l'artiste a remercié son public avec une énergie contagieuse. Toujours à Mahamasina, Marion a fait un retour triomphal, avec un concert à guichets fermés, soutenue par un public enthousiaste.

L'année 2025 a aussi vu le succès du Reko Band, qui a conquis un public jeune avec un extrait de son album « Fantatrao ve», ainsi que celui d'Anisha Jo, gagnante de la Star Academy, dont le concert au CCESCA Antanimena a été salué pour sa prestation vocale.

Les amateurs de musique traditionnelle ont aussi eu leur moment avec le concert « Feo roa tafaray», réunissant Salomon Randria et Dear Henri Ratsimbazafy. Le groupe Ambondrona a également marqué l'année avec un concert mémorable au Palais des sports.

Enfin, la scène internationale a fait son entrée avec le concert du rappeur Tiakola, qui a réuni un public jeune et enthousiaste au Palais des sports.

En résumé, 2025 a été une année vibrante pour la musique malgache, remplie d'émotions et de moments forts, unissant les générations et les cultures.