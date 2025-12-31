Congo-Kinshasa: Les FARDC annoncent la reconquête de Lwanga et Kigongo en territoire d'Uvira

31 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont annoncé mardi 30 décembre, avoir repris le contrôle de deux nouvelles localités dans le territoire d'Uvira, au Sud-Kivu : Lwanga et Kigongo. Selon le porte-parole de l'opération Sokola 2 Sud, Sud-Kivu, le sous-lieutenant Reagan Kalonji, cette reprise suit la reconquête des villages Makobola 1 et Makobola 2 il y a quelques jours.

Il indique aussi qu'au moins cinq éléments du M23, armes à la main, se seraient rendus aux FARDC.

Toutefois, des sources concordantes à Uvira évoquent des mouvements de renforcement des troupes du M23 depuis le mardi 29 décembre.

Dimanche 28 décembre, le porte-parole militaire général-major Sylvain Ekenge avait affirmé que l'armée avait repris le contrôle des agglomérations Makobola 1 et Makobola 2 dans le territoire de Fizi, précisant que les combats persistaient à environ 7 kilomètres d'Uvira.

