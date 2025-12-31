Congo-Kinshasa: L'électricité rétablie à Mbuji-Mayi après plusieurs semaines dans le noir

31 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville Mbuji-Mayi au Kasaï-Oriental, retrouve l'électricité à veille du Nouvel An. Le courant est rétabli depuis mardi 29 décembre dans la ville, après une coupure qui avait duré plusieurs jours, engendrant une immense joie chez les habitants et un soulagement considérable pendant les fêtes.

Selon la Société nationale d'électricité (SNEL), le transformateur défectueux, tombé en panne le 13 novembre 2025, a été remplacé, garantissant une reprise durable de la fourniture d'énergie.

Ce nouveau matériel contribue également à améliorer la desserte en eau potable dans la ville, selon REGIDESO.

Le retour du courant a permis de lever les délestages dans plusieurs quartiers, et les familles constatent déjà des améliorations pour l'accès à l'eau.

Didier Mbudi Lelo, directeur régional de REGIDESO, confirme que la remise en service du transformateur va aussi améliorer la distribution d'eau potable, ce qui est accueilli avec joie par les habitants qui manquaient d'eau.

Sur la terrasse Kingakati, à l'entrée du Camps N'Sele, la population fête ce rétablissement, et Gédeon Kapiamba, propriétaire du lieu, remercie toutes les personnes impliquées dans la résolution de la panne.

