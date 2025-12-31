Congo-Kinshasa: La CAF et TECNO lancent le programme « Dream On The Field » pour la promotion des jeunes talents

A travers le programme « Dream On The Field », la Confédération africaine de football (CAF) et TECNO s'engagent dans la promotion des jeunes talents à travers le continent.

Ce partenariat innovant offre un accompagnement à long terme aux jeunes joueurs prometteurs âgés de 12 à 15 ans en Afrique.

Initialement conçu comme un programme de rénovation d'infrastructures, « Dream On The Field » a évolué pour devenir un écosystème complet dédié au développement du football africain.

Lancé par TECNO, le programme a déjà généré un impact concret sur le continent avec huit terrains entièrement rénovés, tandis que sept autres projets sont actuellement en cours dans différents pays africains.

TECNO s'est fixé un objectif ambitieux : rénover 100 terrains à travers l'Afrique, créant ainsi un réseau continental de centres de développement au service de millions de jeunes joueurs.

L'annonce du programme TECNO x CAF « Future Star of Africa » s'inscrit comme l'évolution naturelle de cette initiative.

En combinant la rénovation des infrastructures sportives avec le développement des jeunes joueurs, cette collaboration établit un parcours complet allant de la pratique de base à l'élite professionnelle.

« Notre partenariat avec TECNO va bien au-delà de la rénovation, il s'agit de poser les fondements des rêves », a déclaré Hassan Elkamah, Directeur commercial de la CAF, avant d'ajouter :

« De la revitalisation des terrains de jeu à la mise en oeuvre de l'initiative Future Star of Africa, nous ouvrons la voie à la prochaine génération ».

Cette initiative répond à un manque majeur dans le développement du football africain : l'insuffisance d'investissements durables en faveur des jeunes joueurs prometteurs durant leurs années de formation.

« Chez TECNO, nous croyons que le talent est universel, mais que les opportunités ne le sont pas », a souligné Jack Guo, Directeur général de TECNO.

L'approche du partenariat TECNO x CAF se veut résolument globale :

Les terrains rénovés constituent l'infrastructure,

Le processus de sélection trace le parcours,

Le parrainage à long terme assure le soutien durable nécessaire pour transformer le potentiel en réussite.

Cette collaboration dépasse le cadre du sponsoring traditionnel. En tant que Partenaire Global Officiel de la CAN CAF Maroc 2025, TECNO se positionne comme un acteur engagé sur le long terme dans l'avenir du football africain.