Congo-Kinshasa: Le journaliste Honneur Safari détenu par les services de renseignement du M23 à Bukavu

31 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le journaliste Honneur Safari, porté disparu depuis le 28 décembre, suscitant de vives inquiétudes, est détenu dans un cachot de l'AFC-M23 à Bukavu, dans le Sud-Kivu. Cette information a été confirmée par Néné Bintu, présidente du bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu.

Elle dénonce les atteintes répétées à la liberté de la presse, tant dans les zones contrôlées par les rebelles que dans celles administrées par le gouvernement.Elle exige la protection des journalistes et le respect de leurs droits fondamentaux.

Honneur Safari est retenu au cachot de la DSR (Direction pour la sécurité et les renseignements), une branche de l'AFC-M23 équivalente à l'ANR. L'arrestation est motivée par la publication d'articles dans son journal, La Prunelle RDC, critiquant les marches forcées de la population à Goma, Uvira et Bukavu.

Néné Bintu souligne que ce cas n'est pas isolé : avant lui, Deo Buuma, coordonnateur national de l'APC (structure pour la consolidation de la paix), a été arrêté. D'autres collègues journalistes ont été interpellés à Fizi, Baraka (zones gouvernementales), Ibanda et Kadutu. Pour la société civile, ces actes sont inacceptables.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.