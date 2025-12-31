Congo-Kinshasa: Le journaliste Honneur Safari détenu par les services de renseignement du M23 à Bukavu

Le journaliste Honneur Safari, porté disparu depuis le 28 décembre, suscitant de vives inquiétudes, est détenu dans un cachot de l'AFC-M23 à Bukavu, dans le Sud-Kivu. Cette information a été confirmée par Néné Bintu, présidente du bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu.

Elle dénonce les atteintes répétées à la liberté de la presse, tant dans les zones contrôlées par les rebelles que dans celles administrées par le gouvernement.Elle exige la protection des journalistes et le respect de leurs droits fondamentaux.

Honneur Safari est retenu au cachot de la DSR (Direction pour la sécurité et les renseignements), une branche de l'AFC-M23 équivalente à l'ANR. L'arrestation est motivée par la publication d'articles dans son journal, La Prunelle RDC, critiquant les marches forcées de la population à Goma, Uvira et Bukavu.

Néné Bintu souligne que ce cas n'est pas isolé : avant lui, Deo Buuma, coordonnateur national de l'APC (structure pour la consolidation de la paix), a été arrêté. D'autres collègues journalistes ont été interpellés à Fizi, Baraka (zones gouvernementales), Ibanda et Kadutu. Pour la société civile, ces actes sont inacceptables.