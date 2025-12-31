Burkina Faso: Voeux du nouvel an - Maurice Konaté souhaite une année de paix et d'espérance à ses compatriotes

document

Le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté, à l'occasion du nouvel an, dans une déclaration formulé des voeux de santé, de paix, de prospérité, de solidarité agissante, de cohésion sociale et d'espérance renouvelée à ses concitoyens de la commune.

Chers concitoyennes, chers concitoyens, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs les partenaires. A l'aube de cette nouvelle année 2026, il m'est particulièrement agréable, au nom de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou et à mon nom propre, de vous adresser mes voeux les plus ardents de santé, de paix, de prospérité, de solidarité agissante, de cohésion sociale et d'espérance renouvelée.

L'année 2025 qui s'achève a été jalonnée de défis majeurs, mais aussi d'avancées significatives. Ces progrès ont été rendus possibles grâce à l'engagement exemplaire de nos populations, au professionnalisme de nos agents municipaux ainsi qu'au soutien indéfectible de nos partenaires techniques et financiers. Je rends ici un hommage appuyé à l'esprit de résilience, au civisme éclairé et au sens élevé des responsabilités dont les habitants de notre capitale ont su faire preuve.

L'année 2026 s'ouvre à nous comme une étape décisive dans la consolidation de nos acquis. Elle sera placée sous le sceau du renforcement de la gouvernance locale, de l'amélioration durable des cadre de vie, de la promotion du vivre ensemble et de la participation citoyenne active. La délégation spéciale demeurera pleinement engagée aux côtés de tous les acteurs pour bâtir une communauté inclusive, plus résiliente et résolument tournée vers un développement harmonieux et durable.

Je demeure fermement convaincu que c'est dans l'unité d'action, le dialogue constructif et la synergie des efforts que nous saurons relever les défis qui se présentent à nous et répondre efficacement aux aspirations légitimes des populations de Ouagadougou.

Que l'année 2026 soit, pour chacune et chacun d'entre vous, une année de réussite personnelle et collective, une année de paix profonde et d'espérance vivifiée. Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Vive la commune de Ouagadougou, la Patrie ou la mort, nous vaincrons.