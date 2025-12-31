Togo: Une grande oeuvre orchestrale

Le président du Sénat, Barry Moussa Barqué, a réaffirmé mardi le rôle central et structurant de la Chambre haute dans le renforcement de l'architecture démocratique du Togo, à l'issue de la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année.

Dans un discours de bilan marqué par un ton à la fois solennel et inspirant, M. Barqué a salué une première année « fondatrice » pour l'institution sénatoriale dans le contexte du nouveau régime parlementaire. Il estime que cette période a permis de poser des « bases institutionnelles solides » et de démontrer la légitimité du Sénat comme acteur politique incontournable.

Avec une métaphore musicale, M. Marqué a comparé le travail parlementaire à une grande œuvre orchestrale :« Les sessions sont la note, les commissions permanentes la mélodie, et le Sénateur, sa voix et son expertise dans l'harmonie nationale ».

Cette image traduit sa vision d'un Sénat au service d'une démocratie concertée, où chaque voix compte et chaque contribution enrichit la gouvernance nationale.

Le Sénat entre désormais en vacances parlementaires pour une durée de trois mois.