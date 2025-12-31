Togo: Une grande oeuvre orchestrale

31 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Le président du Sénat, Barry Moussa Barqué, a réaffirmé mardi le rôle central et structurant de la Chambre haute dans le renforcement de l'architecture démocratique du Togo, à l'issue de la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année.

Dans un discours de bilan marqué par un ton à la fois solennel et inspirant, M. Barqué a salué une première année « fondatrice » pour l'institution sénatoriale dans le contexte du nouveau régime parlementaire. Il estime que cette période a permis de poser des « bases institutionnelles solides » et de démontrer la légitimité du Sénat comme acteur politique incontournable.

Avec une métaphore musicale, M. Marqué a comparé le travail parlementaire à une grande œuvre orchestrale :« Les sessions sont la note, les commissions permanentes la mélodie, et le Sénateur, sa voix et son expertise dans l'harmonie nationale ».

Cette image traduit sa vision d'un Sénat au service d'une démocratie concertée, où chaque voix compte et chaque contribution enrichit la gouvernance nationale.

Le Sénat entre désormais en vacances parlementaires pour une durée de trois mois.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.