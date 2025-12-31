Togo: Vogan mobilisé contre la cataracte, première cause de cécité évitable

31 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Une campagne de prise en charge de la cataracte a été lancée mardi au Centre Hospitalier Préfectoral de Vogan, dans la région Maritime. L'initiative est conduite en collaboration avec la Fondation Togo Opening Eyes, avec pour objectif de faciliter l'accès des populations aux soins ophtalmologiques, notamment au traitement de la cataracte.

Au Togo, la cataracte constitue l'une des principales causes de cécité évitable, touchant particulièrement les personnes âgées et les populations vivant en zones rurales. Le manque de spécialistes, le coût des interventions chirurgicales et l'éloignement des structures sanitaires expliquent en grande partie le retard dans la prise en charge, entraînant souvent une perte progressive de la vue et une forte diminution de la qualité de vie.

Prévue pour se poursuivre jusqu'au 14 janvier 2026, la campagne prévoit des consultations de dépistage suivies d'opérations chirurgicales gratuites, permettant à de nombreux patients de retrouver la vue. Cette approche vise à réduire les conséquences sociales et économiques liées à la cécité, notamment la dépendance et la perte d'autonomie.

