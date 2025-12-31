Togo: Des réseaux criminels mis en échec

31 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

La lutte contre la criminalité progresse timidement dans la capitale togolaise. Selon Le Magnan Libéré, paru mercredi, la police a démantelé plusieurs réseaux actifs dans différents quartiers de Lomé.

Le journal souligne que ces opérations ciblées ont permis des arrestations et la saisie de matériels liés à des activités illégales, perturbant des groupes qui semaient l'insécurité depuis plusieurs mois. Les forces de sécurité multiplient ainsi les interventions de terrain, appuyées par le renseignement et la collaboration des populations.

Malgré ces résultats, le niveau de criminalité demeure élevé. Toutefois, Le Magnan Libéré note une légère baisse des actes délictueux, attribuée à la présence renforcée des forces de l'ordre et à la poursuite des opérations de ratissage.

