Guinée: Victoire de Mamady Doumbouya

Le chef de la junte guinéenne, Mamady Doumbouya, a été élu président avec 86,72 % des voix lors du scrutin du 28 décembre, selon des résultats provisoires annoncés mercredi Cette victoire lui assure un mandat de sept ans sans second tour.

Ancien commandant des forces spéciales, Doumbouya avait pris le pouvoir en 2021 après avoir renversé le président Alpha Condé. Initialement, la charte de transition interdisait aux membres de la junte de se présenter, mais cette clause a été supprimée par une nouvelle Constitution adoptée par référendum en septembre.

La Cour suprême dispose de huit jours pour valider les résultats. Le scrutin s'est tenu dans un contexte politique restreint, plusieurs figures de l'opposition étant en exil. Des candidats et organisations de la société civile dénoncent des fraudes et des entraves à la liberté politique, des accusations rejetées par les autorités.

Riche en bauxite et en fer, notamment avec le gisement de Simandou, la Guinée reste au coeur d'enjeux économiques majeurs, que Doumbouya met en avant pour justifier son action.