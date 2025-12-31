Cameroun: Maurice Kamto à Kondengui - Une visite humanitaire et politique aux prisonniers

La scène politique camerounaise s'anime à nouveau avec le déplacement remarqué du leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun à la prison centrale de Yaoundé. En ce mois de décembre 2025, Maurice Kamto s'est rendu au sein du célèbre établissement pénitentiaire de Kondengui, marquant ainsi un geste fort envers ses partisans et alliés de longue date. Cette démarche s'inscrit dans un contexte où la question des détenus d'opinion reste un sujet de tension majeure au sein de l'opinion publique nationale et internationale.

Accompagné d'une délégation restreinte de son état-major, l'opposant historique a franchi les grilles du centre de détention pour aller à la rencontre de la centaine de militants incarcérés dans le sillage de la crise post-électorale qui a secoué le pays. Au-delà du symbole politique, cette visite revêt une dimension profondément humaine.

Maurice Kamto n'est pas venu les mains vides, apportant avec lui d'importantes quantités de denrées alimentaires et de produits de première nécessité destinés à améliorer le quotidien des pensionnaires. Ce soutien matériel souligne la volonté du leader de maintenir un lien indéfectible avec ceux qu'il considère comme des victimes de leur engagement citoyen.

Le point d'orgue de cette journée a été l'entretien privilégié avec Parfait Mbvoum, figure de proue de la contestation, dont le maintien en détention cristallise les critiques des organisations de défense des droits de l'homme. La rencontre entre les deux hommes a permis d'aborder la situation carcérale ainsi que les perspectives d'un dialogue politique pour la libération des prisonniers politiques au Cameroun. Cette initiative vise également à mobiliser l'attention de la communauté internationale sur les conditions de vie dans le milieu carcéral local.

En multipliant de telles actions de terrain, le MRC cherche à consolider sa base tout en réaffirmant ses exigences en matière de justice et de démocratie. Le militantisme camerounais trouve ici un nouveau souffle, rappelant que la question de la liberté d'expression demeure au coeur des préoccupations.

Alors que l'actualité politique se densifie, ce geste de Maurice Kamto à Kondengui renforce son image de figure protectrice pour ses partisans tout en mettant la pression sur le pouvoir en place concernant le dossier de la réforme électorale et du respect des libertés fondamentales. Ce déplacement à la prison de Kondengui témoigne enfin de la résilience du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun face aux défis sécuritaires et judiciaires persistants dans le pays.