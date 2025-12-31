Ile Maurice: La tradition du camping de fin d'année perdure... sous les étoiles, en tentes, la détente au rendez-vous

Avec le long week-end qui s'annonce, nombreux seront ceux qui prendront la direction des plages publiques pour savourer des moments de détente en famille ou entre amis. Comme chaque fin d'année, les tentes vont fleurir le long du littoral, transformant le sable en véritable lieu de vie, de retrouvailles et de célébration. Pour beaucoup, passer les derniers jours de l'année sous une tente reste une tradition bien ancrée, synonyme de simplicité, de rires et de souvenirs partagés.

Certains campeurs ont déjà pris de l'avance, rassemblant matelas, glacières, réchauds et guirlandes lumineuses pour faire de ce séjour un moment inoubliable. Mais si l'ambiance se veut festive, la Beach Authority rappelle que ces instants de bonheur collectif doivent se vivre dans le respect des règles, afin que chacun puisse profiter pleinement des plages publiques.

Depuis l'année dernière, une mesure a toutefois facilité l'accès au camping sur les plages : le dépôt de garantie de Rs 3 000 n'est plus exigé. Une décision du ministère de l'Environnement accueillie favorablement par de nombreuses familles. «Cela ne signifie pas pour autant que les règlements ont été assouplis», souligne la Beach Authority. Le point le plus sensible reste le niveau sonore. La musique est autorisée, mais à condition de respecter un seuil de décibels raisonnable. «Il s'agit avant tout de respecter ses voisins. Ceux qui enfreignent la loi s'exposent à des contraventions», avertit-on.

Pour veiller au respect de ces règles, des patrouilles conjointes de la police et de la Beach Authority sont déjà à pied d'œuvre. «Les contrôles ont commencé depuis Noël et se poursuivront durant toute la période», indique-t-on. L'objectif n'est pas de gâcher la fête, mais de prévenir les débordements et d'assurer une cohabitation harmonieuse entre campeurs.

Poubelles supplémentaires

Autre aspect pratique souvent méconnu : l'accès à l'électricité. Les campeurs peuvent, après avoir obtenu un permis auprès de la Beach Authority, faire une demande auprès du Central Electricity Board (CEB) afin d'installer un compteur temporaire. Une solution appréciée, notamment par les familles avec enfants, pour s'éclairer en toute sécurité à la tombée de la nuit.

La propreté des plages demeure également une priorité. En cette période de forte affluence, des contracteurs travailleront à plein temps pour le nettoyage des sites. Des poubelles supplémentaires seront installées, tandis que l'entretien des toilettes sera assuré quotidiennement. Une coordination a aussi été mise en place avec la Central Water Authority pour garantir un approvisionnement en eau sans interruption.

Enfin, les gardes-côtes seront mobilisés à travers toute l'île. Des opérations de crack down sont prévues pour surveiller aussi bien les campeurs que les marchands illégaux. Une intervention a d'ailleurs été menée le 24 décembre à Mont-Choisy, à la suite de signalements concernant la vente illégale d'alcool sur la plage.

Au-delà des règlements, la Beach Authority lance surtout un appel au bon sens. Car, derrière chaque tente, il y a une famille, des enfants, des amis, venus chercher un peu de joie et de sérénité au bord de la mer. Et c'est dans le respect mutuel que ces instants simples deviennent des souvenirs précieux.