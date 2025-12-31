Ethiopie: Le Grand barrage est un moteur clé de l'indépendance économique du pays - Expert international de l'énergie.

31 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Grand Barrage de la Renaissance représente une avancée majeure dans le renforcement de l'autonomie économique de l'Éthiopie, selon Mikael A. Gorsky, expert international reconnu dans le secteur de l'énergie.

Distingué par le Prix de l'Association mondiale de l'énergie, Gorsky a indiqué que ce méga-projet, en doublant la capacité nationale de production d'électricité, crée les conditions essentielles au développement industriel du pays.

Il a également salué l'achèvement du barrage comme une illustration éloquente de la détermination collective et de l'engagement soutenu de la nation.

Après plusieurs années d'efforts financiers considérables et de longues attentes, l'entrée en pleine exploitation du barrage était devenue indispensable à la vitalité économique de l'Éthiopie, a-t-il expliqué.

Doté d'une capacité installée de 5,15 gigawatts, l'ouvrage approche la puissance cumulée de l'ensemble des autres barrages du pays et dépassera nettement la production électrique actuelle lorsque toutes ses turbines seront opérationnelles.

L'expert a aussi souligné les effets structurants de cette nouvelle capacité énergétique sur la région de Benishangul-Gumuz, en particulier pour la croissance du secteur minier.

Le remplacement progressif des générateurs diesel fortement polluants par une énergie propre, fiable et accessible favorisera la modernisation industrielle tout en préservant l'écosystème local.

Selon M. Gorsky, le GERD contribue en outre à une meilleure maîtrise des eaux de l'Abay, en renforçant l'irrigation, en limitant les risques d'inondation et en générant des avantages durables pour l'ensemble du bassin fluvial.

S'agissant du contexte politique régional, l'expert a estimé que les réserves exprimées à propos du barrage sont largement influencées par des enjeux politiques internes, davantage que par des considérations techniques objectives.

Il a rappelé que la construction d'un barrage sur un cours d'eau transfrontalier relève de pratiques d'ingénierie courantes, visant la régulation et la stabilité hydrique, sans constituer une menace réelle pour les pays situés en aval.

Tout en reconnaissant la portée stratégique du Grand barrage, Gorsky a souligné que les besoins énergétiques de l'Éthiopie restent importants. Il a ainsi plaidé pour une approche énergétique diversifiée, associant l'hydroélectricité aux énergies solaire et éolienne, ainsi qu'au gaz naturel.

En conclusion, l'expert a affirmé que si le GERD constitue une réalisation historique, il ne représente que la première étape d'une trajectoire plus large vers l'autosuffisance énergétique et une prospérité régionale durable.

