Ethiopie: Le représentant du gouvernement au parlement a réitéré que l'accès à la mer constitue un axe stratégique essentiel du développement national de l'Éthiopie.

Addis-Abeba — La volonté de l'Éthiopie d'obtenir un accès à la mer dépasse le cadre d'une politique gouvernementale ponctuelle ; elle constitue une question d'intérêt national majeur appelée à influencer profondément l'avenir et la prospérité du pays, a déclaré Tesfaye Beljige, chef de la majorité parlementaire, à l'ENA.

Selon de nombreux analystes, l'enjeu de la mer Rouge est intimement lié à l'histoire plurimillénaire de l'Éthiopie, à son héritage civilisationnel, à la formation de son État, à sa sécurité nationale ainsi qu'à ses objectifs économiques stratégiques à long terme.

Forte de ses réalités géographiques, historiques et économiques, l'Éthiopie a engagé des pourparlers visant à assurer un accès maritime fondé sur la coopération, le partenariat et l'avantage réciproque, dans l'optique de promouvoir un développement partagé.

Le pays poursuit parallèlement des démarches diplomatiques et juridiques afin de faire valoir son droit souverain à un accès à la mer, une revendication portée depuis plusieurs générations.

L'Éthiopie est parvenue à élever cette revendication, autrefois limitée, au rang de question diplomatique reconnue à l'échelle internationale, l'attention se concentrant désormais sur les mécanismes concrets de sa mise en oeuvre.

À ce sujet, Tesfaye a affirmé que la nécessité d'un port maritime découle de son rôle fondamental dans les ambitions de développement national.

Cette revendication recouvre des enjeux multiples -- historiques, géographiques, économiques et juridiques -- tout en touchant directement aux impératifs de sécurité et de stabilité, a-t-il précisé.

Il a rappelé que l'Éthiopie a, par le passé, fait l'objet de tentatives de déstabilisation, certaines parties cherchant à s'approprier ses ressources et à nuire à son image, sur fond de perceptions erronées persistantes quant à son potentiel et à ses acteurs.

Bien que cette aspiration à un port maritime soit ancienne et longtemps restée insatisfaite, un consensus croissant s'affirme aujourd'hui sur son caractère urgent.

Les échanges récents entre divers groupes communautaires ont, selon lui, renforcé la conviction que cette revendication exprime une volonté populaire et une ambition nationale partagée.

Il a également souligné que, malgré l'opposition persistante de certains acteurs hostiles aux ambitions maritimes éthiopiennes, la communauté internationale reconnaît de plus en plus la légitimité de cette demande.

Tesfaye a par ailleurs évoqué des initiatives coordonnées visant à restreindre l'accès de l'Éthiopie à ses ressources hydriques et à freiner leur utilisation à des fins de développement.

Il a enfin accusé des « adversaires historiques » de soutenir financièrement des forces fragmentées et déstabilisatrices opérant contre le pays, tout en appelant à préserver l'unité et la constance sur les questions relevant de l'intérêt national.