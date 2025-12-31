Ile Maurice: PRB 2026 sous la loupe - La National Trade Union Confederation écrit au PM pour «corriger les injustices»

La National Trade Union Confederation (NTUC) tire la sonnette d'alarme sur les erreurs, anomalies et omissions relevées dans le rapport du Pay Research Bureau (PRB) 2026. Dans une correspondance officielle adressée au Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, le président de la NTUC, Narendranath Gopee (photo), demande la mise sur pied d'un organisme indépendant pour examiner et corriger ces dysfonctionnements.

Dans sa lettre datée du 29 décembre, la NTUC rappelle que, traditionnellement, une seconde phase de l'exercice est menée après la publication des rapports du PRB afin de rectifier les incohérences affectant les fonctionnaires des ministères, des départements, des organismes parapublics, des autorités locales et des écoles secondaires privées. Or, selon la confédération syndicale, cette démarche s'est avérée largement inefficace lors des précédents rapports.

Narendranath Gopee souligne que seul le rapport PRB 2013 avait véritablement bénéficié de corrections substantielles, grâce à l'intervention d'une expertise indépendante sollicitée par le gouvernement de l'époque. Les rapports ultérieurs, eux, n'auraient que très peu tenu compte des anomalies signalées, une situation confirmée par les anciens rapports Errors, Omissions and Anomalies (EOA).

Pour la NTUC, le traitement des erreurs du PRB dépasse aujourd'hui le cadre d'un simple ajustement administratif. Il s'agit, insiste le syndicat, d'un exercice hautement technique, nécessitant des compétences spécialisées et une indépendance totale. La confédération estime d'ailleurs que les équipes du PRB, après plusieurs années de travail académique intensif, ne peuvent raisonnablement assumer seules cette responsabilité.

Face à ces constats, la NTUC en appelle directement au chef du gouvernement pour qu'un comité indépendant soit nommé afin de produire le rapport EOA 2026, dans un souci d'équité, de transparence et de justice pour l'ensemble des travailleurs du secteur public.