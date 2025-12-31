Ile Maurice: Gilly Security offre un moment magique aux enfants de Grand-Gaube

Pour répandre la magie de Noël et dessiner des sourires sur les visages des plus jeunes, Gilly Security a une nouvelle fois organisé sa grande fête de Noël pour les enfants.

Ce 21 décembre, de 13 heures à 18 heures, la plage publique de Grand-Gaube s'est transformée en véritable terrain de joie et de partage, accueillant de nombreux enfants pour un après-midi chaleureux et festif.

Au programme : animations, jeux, éclats de rire et un moment très attendu par tous, la rencontre avec le père Noël. Les enfants ont eu la chance de poser pour une photo souvenir avec Santa avant de recevoir leurs cadeaux, dans une ambiance conviviale et pleine d'émotion.

Avec cette initiative renouvelée, Gilly Security confirme son engagement à offrir des instants de bonheur et de solidarité, où la magie de Noël se vit et se partage. Parce que voir les yeux des enfants briller reste le plus beau des cadeaux.