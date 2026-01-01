Afrique de l'Ouest: La BRVM finit l'année 2025 avec une capitalisation boursière globale de plus de 24 780 milliards de FCFA

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a fini l'année 2025 sous de bons auspices avec une capitalisation boursière globale (marche des actions et obligations réunies) de plus de 24 780 milliards de FCFA.

Au terme de la dernière séance de cotation de ce mercredi 31 décembre 2025, cette capitalisation s'est établie à 24 780,41 milliards FCFA contre 24 536,434 milliards FCFA le mardi 30 décembre 2025, soit une forte augmentation de 243,976 milliards FCFA. Ce niveau atteint démontre la vitalité de la cinquième Bourse des valeurs mobilières du continent africain après 27 ans de fonctionnement. Il faut cependant regretter que la BRVM n'ait pas encore exploite tout son potentiel notamment au niveau du marché des actions ou seulement 47 sociétés sont cotées après 27 ans de fonctionnement.

La performance de la journée du 31 décembre 2025 est portée à 91,44% par le marché des actions. La capitalisation boursière de ce marché a en effet enregistré une forte hausse de 223,093 milliards, en passant de 13 107,618 milliards FCFA la veille à 13 330,711 milliards FCFA ce 31 décembre 2025. A l'origine de cette forte hausse, il y a celle de l'indice BRVM Composite qui a gagné 1,70% à 345,75 points contre 339,96 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en forte progression de 1,97% à 166,24 points contre 163,03 points précédemment. La même dynamique est notée au niveau de l'indice BRVM Prestige qui a enregistré une hausse de 1,47% à 144,25 points contre 142,16 points la veille.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle a augmenté de 20,883 milliards, avec une réalisation de 11 449,699 milliards FCFA contre 11 428,816 milliards FCFA le mardi 30 décembre 2025.

