Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal affrontera samedi le Soudan en huitièmes de finale

De Tanger — L'équipe nationale du Sénégal affrontera celle du Soudan en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025, samedi à Tanger.

Les Lions du Sénégal ont battu, mardi, les Guépards du Bénin sur le score de 3 buts à 0, lors du match de la troisième et dernière journée de la poule D de la CAN 2025. Cette victoire leur permet de conserver la première place du groupe avec sept points (+6), devant la RD Congo, deuxième avec le même nombre de points (+4).

Les Lions du Sénégal croiseront ainsi les Soudanais en huitièmes de finale, 3e de leur groupe, tandis que les Congolais affronteront les Algériens, mardi à 16h GMT à Rabat.

Le Bénin, troisième du groupe avec trois points, est également qualifié pour les huitièmes de finale. Les hommes de Gernot Rohr seront opposés à l'Égypte, lundi à 16h GMT.