Afrique: CAN 2025 - Menés puis renversants, les Éléphants arrachent la première place face au Gabon

Déjà assurée de disputer les huitièmes de finale, la Côte d'Ivoire a conclu la phase de groupes de la CAN 2025 sur une note spectaculaire. Mercredi 31 décembre 2025, au stade de Marrakech, les Éléphants ont arraché une précieuse victoire face au Gabon (3-2), au terme d'un scénario totalement renversant, validant ainsi la première place du groupe F.

Pourtant, tout avait mal commencé pour les hommes d'Emerse Faé. Malgré une entame maîtrisée, les Ivoiriens ont été surpris par l'efficacité gabonaise. Sur une erreur de main d'Alban Lafont, Kanga ouvrait le score dès la 11e minute. Dix minutes plus tard, Denis Bouanga doublait la mise, plongeant les Éléphants dans le doute (21e).

Face à un Gabon bien regroupé et tranchant en transition, la réaction ivoirienne s'est toutefois dessinée avant la pause. Juste avant la mi-temps, Jean-Philippe Krasso réduisait l'écart (44e), redonnant espoir à une sélection ivoirienne alors virtuellement reléguée à la deuxième place du groupe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au retour des vestiaires, la Côte d'Ivoire a accentué la pression, multipliant les offensives et les changements tactiques. Longtemps contrariés par la solidité défensive des Panthères et quelques frayeurs sur contre-attaque, les Éléphants ont finalement été récompensés dans le dernier quart d'heure.

Entré en jeu, Evann Guessand égalisait à la 84e minute d'une puissante tête sur corner, faisant exploser les supporters ivoiriens présents à Marrakech. Poussés par cette dynamique, les champions d'Afrique ont poursuivi leur assaut. Dans le temps additionnel, Bazoumana Touré, autre entrant décisif, crucifiait le Gabon d'une reprise victorieuse (91e), offrant une victoire in extremis aux siens.

Grâce à ce succès arraché au mental, la Côte d'Ivoire termine en tête du groupe F et affrontera le Burkina Faso en huitièmes de finale, mardi 6 janvier à 20h. Un message fort envoyé à la concurrence : les Éléphants sont bien décidés à aller au bout.