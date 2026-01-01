Promotion historique, symbole d'une armée en pleine mutation. L'année 2025 s'achève sur un acte majeur pour l'histoire militaire et institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Par décret présidentiel n°2025-1004, pris ce mercredi 31 décembre 2025, le Président de la République, Chef suprême des Armées, Alassane Ouattara a élevé le Général de Corps d'Armée Lassina Doumbia, Chef d'État-Major Général des Armées, à la dignité de Général d'Armée, le plus haut grade de la hiérarchie militaire.

Par cette décision, le général Lassina Doumbia devient le premier Général d'Armée des Forces armées de Côte d'Ivoire (Faci), inscrivant ainsi son nom en lettres indélébiles dans l'histoire de l'institution militaire nationale.

Cette élévation exceptionnelle consacre un parcours exemplaire, bâti sur la discipline, le professionnalisme, la loyauté républicaine et un engagement constant au service de la Nation. Elle illustre également la reconnaissance, au plus haut sommet de l'État, du rôle stratégique joué par les Forces Armées de Côte d'Ivoire dans la consolidation de la paix, la préservation de l'ordre constitutionnel et la défense de l'intégrité territoriale. Sous le commandement du Général Lassina Doumbia, les FACI ont connu une transformation profonde, marquée par d'importantes réformes structurelles, organisationnelles et capacitaires. Ces réformes ont permis de renforcer la montée en puissance opérationnelle des forces, d'améliorer leur interopérabilité et de moderniser les outils de défense, dans un contexte sécuritaire régional de plus en plus exigeant.

Au-delà de la promotion d'un homme, cette distinction honore une vision du commandement fondée sur la rigueur, l'exemplarité et le sens élevé du devoir. Le Général d'Armée Lassina Doumbia s'est imposé comme un chef militaire respecté, à l'écoute de ses troupes et profondément attaché aux valeurs républicaines.

À travers cette décision, la Nation ivoirienne rend hommage à un officier supérieur dont le leadership éclairé et la capacité d'anticipation stratégique ont contribué de manière décisive au renforcement de la sécurité nationale et à la stabilité durable du pays.

L'élévation du Chef d'État-major général des Armées au grade de Général d'Armée marque une étape fondatrice dans l'évolution des Forces Armées de Côte d'Ivoire. Elle témoigne de la volonté des autorités ivoiriennes de bâtir une armée moderne, professionnelle, crédible et respectée, capable de faire face aux défis sécuritaires contemporains et futurs.

En cette fin d'année 2025, cet acte solennel apparaît comme un signal fort de reconnaissance institutionnelle, mais aussi comme une source de motivation pour l'ensemble des personnels militaires, appelés à poursuivre leur mission au service de la paix, de la sécurité et de la souveraineté nationale.

Avec cette promotion historique, la Côte d'Ivoire tourne une page importante de son histoire militaire et ouvre un nouveau chapitre, placé sous le sceau de l'excellence, de la responsabilité et de l'engagement républicain.