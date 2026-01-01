Cote d'Ivoire: Recettes de l'État - Les Douanes ivoiriennes dépassent leurs objectifs de collecte en 2025

31 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par David Ya

Le Directeur général des Douanes, le général Alphonse Da Pierre, a annoncé, ce mercredi 31 décembre 2025, un résultat exceptionnel pour l'administration douanière ivoirienne.

Malgré une année 2025 marquée par le calendrier électoral, les Douanes ont non seulement atteint l'objectif de recettes fixé à 3 372 milliards de Fcfa, mais l'ont également dépassé, enregistrant une plus-value significative.

Cette annonce a été faite à l'issue d'une visite à la Recette principale des Douanes, sise à Treichville, en zone portuaire. Le général Da Pierre a toutefois choisi de réserver la primeur des chiffres précis à son ministre de tutelle, se gardant de dévoiler le montant exact des recettes collectées.

Cette performance intervient dans un contexte qualifié de « difficile » par le milieu économique, en raison notamment des contraintes liées aux échéances électorales qui ont ponctué l'année.

Ce résultat témoigne de l'efficacité des stratégies mises en oeuvre par la Direction générale des Douanes pour optimiser la collecte des recettes fiscales, un enjeu majeur pour le financement du budget de l'État.

