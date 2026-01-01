Congo-Kinshasa: Samuel Bemba appelle au soutien du chef de l'Etat dans la lutte contre l'agression rwandaise

A Kinshasa, Samuel Mbemba mobilise contre l'agression rwandaise A la veille de la nouvelle année 2026, le ministre des Droits Humains, Samuel Mbemba a mobilisé plus de 8000 habitants du district de la Lukunga, (Kinshasa) contre l'agression rwandaise.

Dans une matinée organisée ce mercredi 31 décembre au Camp Luka, l'un des quartiers de la commune de Ngaliema, il a demandé à la population de soutenir le président de la République, de rester vigilante et de ne pas se laisser distraire.

« Nous sommes au dernier jour de l'année 2025. Dieu nous aidé pour voir ce jour-ci mais nombreux de nos frères et soeurs sont morts à Goma, à Bukavu et Uvira à cause de l'agression du Rwanda de Paul Kagame. Nous qui sommes restés en vie, nous devons soutenir nos forces armées et son commandant suprême, Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous devons prier pour lui car il aime notre pays comme il faut. A l'époque on avait des autorités menteuses qui se disaient Congolais pendant la journée mais la nuit ils complotent contre les intérêts de la RDC. Comme nous avons eu un Président congolais nous avons droit de le soutenir de toutes les manières. Papa Mboso a toujours dit, nous devons soutenir le Président le jour comme la nuit », a fait savoir Samuel Mbemba.

Au cours de cet échange, le ministre des Droits humains a rendu grâce à Dieu pour sa protection, qu'il a partagée avec sa base, tout en indiquant que des Congolaises et Congolais meurent chaque jour dans la partie Est du pays.

Le ministre Samuel Mbemba a par ailleurs remis à toutes des pagnes ainsi des enveloppes aux personnes venues assister à cette activité de leur permettre de mieux célébrer la fête de la Saint-Stylvestre.