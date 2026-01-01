Afrique: CAN 2025 - Les résultats de la 3e journée (groupe D)

31 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Opposés au Bénin et au Botswana, Sénégal et RDC ont déroulé sur le même score de 3-0, confirmant leur domination sans partage sur ce groupe D.

Notons, pour les Léopards, la prestation lumineuse de Gaël Kakuta : pour sa première titularisation de la saison, l'attaquant de 34 ans a cumulé un doublé et une passe décisive d'une talonnade inspirée pour Mbuku.

Pour le Sénégal, la fête est gâchée par l'expulsion, à la 71e. Une perte considérable pour les champions d'Afrique 2021 en vue des 8e de finale.

Classement

1) Sénégal, 7 pts (+6), 2) RDC, 7 pts (+4), 3) Bénin, 3 pts, 4) Botswana, 0 pt

