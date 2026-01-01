Afrique: CAN 2025 - Les résultats de la 3e journée (groupe D)

Opposés au Bénin et au Botswana, Sénégal et RDC ont déroulé sur le même score de 3-0, confirmant leur domination sans partage sur ce groupe D.

Notons, pour les Léopards, la prestation lumineuse de Gaël Kakuta : pour sa première titularisation de la saison, l'attaquant de 34 ans a cumulé un doublé et une passe décisive d'une talonnade inspirée pour Mbuku.

Pour le Sénégal, la fête est gâchée par l'expulsion, à la 71e. Une perte considérable pour les champions d'Afrique 2021 en vue des 8e de finale.

Classement

1) Sénégal, 7 pts (+6), 2) RDC, 7 pts (+4), 3) Bénin, 3 pts, 4) Botswana, 0 pt