Congo-Brazzaville: Lancement du projet d'appui à la dynamisation de la coordination des systèmes alimentaires

Le projet d'appui à la dynamisation de la coordination nationale des systèmes alimentaires en République du Congo a été lancé, le 29 décembre à Brazzaville, par le ministère en charge de l'agriculture en partenariat avec l'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao).

Le projet a été lancé en présence des représentants des ministères sectoriels, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et de la société civile. Il vise à engager les parties prenantes dans la mise à jour et l'actualisation d'une feuille de route opérationnelle de coordination des systèmes alimentaires au Congo.

Le système institué constitue, selon le directeur de cabinet du ministre en charge de l'agriculture, Pascal Robin Ngoka, une étape stratégique pour le Congo. Il permettra au pays, entre autres, d'assurer une meilleure articulation de toutes les politiques publiques, des initiatives locales et des engagements internationaux, et de renforcer la cohérence et l'efficacité des interventions dans le secteur à travers un programme défini.

« L'objectif dudit programme est de structurer la coordination nationale des systèmes alimentaires, de renforcer les capacités nationales en la matière, d'accompagner la mise en œuvre des engagements internationaux sur la sécurité alimentaire et nutritionnels et de favoriser le dialogue multi-secteur en vue de bâtir un système alimentaire résilient au Congo », a souligné le directeur de cabinet.

S'exprimant à cet effet, le chargé de programme à la FAO, Techel Ekoungoulou, a témoigné de la gratitude de son institution à l'endroit du gouvernement congolais pour la mise en ouvre de ce projet. Il a fait savoir que cet atelier est un moment décisif dans la recherche des solutions durables à la politique en matière d'alimentation et de nutrition des populations.

« Transformer nos systèmes alimentaires n'est pas une option, c'est plutôt une nécessité, mais ensemble, nous pouvons relever ce défi pour les générations présentes et futures. C'est à ce titre que le programme de coopération technique de la FAO ne ménage aucun effort au renforcement de la gouvernance alimentaire congolais pour une transformation durable et renforcée. La FAO joue un rôle essentiel dans la transformation des systèmes alimentaires à l'échelle mondiale. Face aux défis de la croissance démographique, des changements climatiques, de la malnutrition et des inégalités en tous genres, la FAO agit pour promouvoir des systèmes alimentaires durables et résilients », a indiqué Techel Ekoungoulou.