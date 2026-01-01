Sénégal: Les réformes de la Justice et du Système politique examinées au cours du premier trimestre 2026, selon le président Faye

Dakar — Les réformes politiques et institutionnelles issues des Assises de la Justice, en 2024, et des concertations sur le Système politique, en 2025, seront présentés en Conseil des ministres et transmises à l'Assemblée nationale au courant du premier trimestre 2026, a annoncé le chef de l'Etat.

"Fidèle à l'engagement de consolider durablement l'État de droit, les projets de textes relatifs à la révision de la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la Magistrature, à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), ainsi que le projet de Code électoral seront présentés en Conseil des ministres et transmis à l'Assemblée nationale au courant du premier trimestre 2026", a déclaré Bassirou Diomaye Faye dans son message à la nation à la veille du nouvel an.

La modernisation de la justice était le thème de l'édition 2024 de la Journée du Dialogue national, désormais institutionnalisée, et qui se tiendra chaque 28 mai. En 2025, le thème du Dialogue national portait sur le système politique.

Dans son discours à la nation, le chef de l'Etat a assuré que les comités ad hoc issus des Assises de la Justice et des concertations sur le Système politique ont achevé leurs travaux, soulignant que les discussions ont permis de "poser les bases d'une traduction juridique des recommandations consensuelles formulées dans un esprit de refondation". Le Président Faye a précisé que les autres réformes s'inscriront dans "un agenda d'adoption cohérent, aligné sur la durée du mandat et le rythme de la Nation".