Sénégal: Les réformes de la Justice et du Système politique examinées au cours du premier trimestre 2026, selon le président Faye

31 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les réformes politiques et institutionnelles issues des Assises de la Justice, en 2024, et des concertations sur le Système politique, en 2025, seront présentés en Conseil des ministres et transmises à l'Assemblée nationale au courant du premier trimestre 2026, a annoncé le chef de l'Etat.

"Fidèle à l'engagement de consolider durablement l'État de droit, les projets de textes relatifs à la révision de la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la Magistrature, à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), ainsi que le projet de Code électoral seront présentés en Conseil des ministres et transmis à l'Assemblée nationale au courant du premier trimestre 2026", a déclaré Bassirou Diomaye Faye dans son message à la nation à la veille du nouvel an.

La modernisation de la justice était le thème de l'édition 2024 de la Journée du Dialogue national, désormais institutionnalisée, et qui se tiendra chaque 28 mai. En 2025, le thème du Dialogue national portait sur le système politique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son discours à la nation, le chef de l'Etat a assuré que les comités ad hoc issus des Assises de la Justice et des concertations sur le Système politique ont achevé leurs travaux, soulignant que les discussions ont permis de "poser les bases d'une traduction juridique des recommandations consensuelles formulées dans un esprit de refondation". Le Président Faye a précisé que les autres réformes s'inscriront dans "un agenda d'adoption cohérent, aligné sur la durée du mandat et le rythme de la Nation".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.