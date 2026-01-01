Sénégal: Diourbel - Une femme et ses deux enfants meurent dans un accident de la route

Diourbel — Une femme et ses deux enfants ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu mercredi à Diourbel (centre), a appris l'APS du capitaine El Hadji Mamadou Lo, le commandant de la 22e compagnie d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers.

Selon lui, l'accident a eu lieu à hauteur de la compagnie de la gendarmerie de Diourbel, lorsqu'un camion a percuté une moto transportant une femme et ses deux enfants.

Le conducteur de la moto a été grièvement blessé, selon la même source. Elle affirme que la police locale a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur la cause de l'accident.