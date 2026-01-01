Sénégal: Près de 1 million de personnes auront gratuitement accès à Internet en 2026, selon le chef de l'État

31 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'État va faire installer des antennes satellitaires permettant à près de 1 million de personnes d'accéder gratuitement à Internet en 2026, a promis le président de la République, mercredi, estimant que ce sera une étape majeure de la connectivité universelle.

"Le Sénégal franchira une étape majeure vers la connectivité universelle, avec le déploiement d'antennes satellitaires permettant à près de 1 million de personnes d'accéder gratuitement à Internet en 2026", a dit Bassirou Diomaye Faye lors du traditionnel discours du chef de l'État à l'adresse de la nation, à la veille du Nouvel An.

La politique de connectivité universelle permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique", a assuré le président de la République. L'État fera des investissements supplémentaires en 2026 pour le programme de construction de 30 000 logements et le programme de rénovation urbaine, a-t-il ajouté.

"Ces choix traduisent une conviction claire : le Sénégal dispose des ressources, de l'intelligence collective et de la capacité de travail nécessaires pour se relever, se transformer et bâtir son avenir par ses propres efforts, avec sa jeunesse comme moteur et son peuple comme force", a dit M. Faye.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.