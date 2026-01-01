Sénégal: Le chef de l'Etat rassure sur la 'sanction implacable des auteurs' de violence

31 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye a rassuré les victimes de violence, particulièrement, celle faite aux femmes, de la poursuite de la protection et de la sanction "implacable" des auteurs, a-t-il dit, mercredi, dans son message du Nouvel An.

"L'Etat poursuivra sans relâche la prévention, la protection des victimes et la sanction implacable des auteurs afin que la dignité, la sécurité et la vie soient garanties à toutes et à tous", a-t-il affirmé.

Il a réaffirmé, avec force, qu'aucune violence n'est tolérable dans la République, en particulier celle faite aux femmes.

