Sénégal: Plus de 3 600 localités seront électrifiées en 2026, assure Bassirou Diomaye Faye

Dakar — L'année 2026 marquera une accélération décisive dans le domaine de l'énergie avec le raccordement prévu de 3 637 localités supplémentaires, représentant 113 654 ménages, a déclaré, mercredi, le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye.

lors de son discours à la nation à la veille du nouvel an.

Selon lui, ce projet d'électrification va atteindre environ 1 million 235 mille 755 personnes.