Sénégal: Plus de 3 600 localités seront électrifiées en 2026, assure Bassirou Diomaye Faye

31 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'année 2026 marquera une accélération décisive dans le domaine de l'énergie avec le raccordement prévu de 3 637 localités supplémentaires, représentant 113 654 ménages, a déclaré, mercredi, le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye.

"Dans le domaine de l'énergie, l'année 2026 marquera une accélération décisive avec le raccordement prévu de 3 637 localités supplémentaires, représentant 113 654 ménages", a notamment dit le chef de l'Etat lors de son discours à la nation à la veille du nouvel an.

Selon lui, ce projet d'électrification va atteindre environ 1 million 235 mille 755 personnes.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.