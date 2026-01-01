Sénégal: Le président Faye annonce une enveloppe de 100 milliards CFA pour les infrastructures

Dakar — Le rythme de construction des infrastructures va connaître "une accélération significative" en 2026, avec un engagement de plus de 100 milliards de francs CFA prévus pour les routes, les aménagements urbains et les équipements structurants, a annoncé le chef de l'Etat, mercredi, dans son message à la nation à la veille du nouvel an.

Selon Bassirou Diomaye Faye, "les infrastructures connaîtront une accélération significative" en 2026.

"Plus de 100 milliards seront engagés pour les routes, les aménagements urbains et les équipements structurants, y compris ceux liés aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026", a notamment dit Bassirou Diomaye Faye.

"Les programmes PUDC, PUMA et PROMOVILLES disposeront de 51 milliards de francs CFA pour renforcer les services de base et désenclaver les territoires" a-t-il poursuivi.

Le chef de l'Etat a également évoqué le projet de construction du deuxième pont de Ziguinchor (sud) "avec une dotation initiale de 25 milliards de FCA, en vue d'améliorer durablement la mobilité dans cette région".

Il a en outre promis d'étendre "progressivement le Plan Diomaye pour la Casamance, dont l'impact est déjà significatif, aux autres départements des régions du sud".