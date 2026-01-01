Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'Les JOJ, une occasion pour le Sénégal de montrer ce qu'il sait offrir au monde'

Dakar — Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 2026 seront une occasion pour le Sénégal de montrer ce qu'il sait offrir au monde, a dit, mercredi, le président de la République dans son adresse à la nation.

Le Sénégal abritera du 30 octobre au 13 novembre 2026 ce premier événement olympique sur le sol africain.

"Ce rendez-vous dépasse le cadre du sport. Il est un symbole de confiance, de capacité et d'ouverture. Il nous appartiendra d'y montrer, avec exigence, ce que le Sénégal sait offrir au monde : une jeunesse disciplinée, un peuple hospitalier et une nation capable de tenir ses engagements", a souligné le chef de l'Etat dans son message à la nation à la veille du nouvel an.

Il estime que la jeunesse, qui constitue "une force qui ne s'érode jamais malgré les épreuves", est au cœur de notre nation.

"C'est d'abord pour elle que j'ai décrété 2026, "année de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire", a-t-il poursuivi. La mascotte officielle des JOJ a été dévoilée le 31 octobre dernier à un an jour pour jour de l'ouverture de l'événement olympique. Elle a pour nom "Ayo", un terme signifiant joie en Yoruba.