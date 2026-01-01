Afrique: CAN 2025 - L'Algérie et le Nigeria ont dominé la phase des poules

Tanger — L'Algérie et le Nigeria ont dominé la phase des poules de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football en obtenant chacun neuf points.

Les Super Eagles du Nigeria ont réalisé le même exploit lors des 33e et 34e éditions de la CAN. Ils connaîtront, jeudi, leur adversaire en huitièmes de finale. Osimhen et ses coéquipiers ont marqué huit buts. Ils en ont concédé quatre.

Les Verts d'Algérie, éliminés dès la phase des poules de la 34e édition, ont pris leur revanche cette année en terminant la première phase avec trois victoires, comme ils l'avaient fait en 2019 en Égypte. Ils ont marqué sept buts, dont un doublé de Riyad Mahrez. Ils ont encaissé un seul but, contre la Guinée équatoriale.

Sept buts, autant de points pour le Sénégal

Les Lions du Sénégal sont premiers de la poule D, avec deux victoires et un match nul, contre la RD Congo, 1-1. Ils ont battu le Botswana et le Bénin avec le même score, 3-0. L'équipe nationale sénégalaise a marqué sept buts. Elle n'en a encaissé qu'un seul, comme l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. Sadio Mané, Chérif Ndiaye (deux buts), Nicolas Jackson (deux buts), Abdoulaye Seck et Habib Diallo ont marqué les buts des Lions du Sénégal.

Trois joueurs sénégalais ont été désignés meilleurs joueurs de matchs de la phase des poules : Nicolas Jackson, contre le Botswana, Sadio Mané, contre la RD Congo, Abdoulaye Seck, contre le Bénin. Les victoires historiques du Bénin et du Mozambique dans une phase finale de CAN sont également des faits majeurs de la phase des poules de la CAN 2025.