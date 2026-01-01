Sénégal: L'appel à candidatures concerne désormais plusieurs 'entités de la République', selon le président Faye.

Dakar — L'appel à candidatures, qui a prévalu dans le choix des membres de l'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), est désormais "étendu à plusieurs autres entités de la République", a annoncé, mercredi, le président de la République, dans son message à la nation, à la veille du nouvel an.

"L'Office national de lutte contre la corruption a été installé à l'issue d'un appel à candidatures ouvert et transparent, selon un principe désormais étendu à plusieurs autres entités de la République, pour consacrer la compétence, l'intégrité et le mérite comme critères de gouvernance publique", a dit Bassirou Diomaye Faye.

Les réformes engagées à ce propos ont été poursuivies afin de "renforcer la solidité et la crédibilité de nos institutions", a indiqué le chef de l'Etat, rappelant que cette option s'inscrit dans un "esprit de continuité et de responsabilité".

Selon le président Faye, "le Sénégal a choisi de demeurer fidèle à ce qui fonde sa force : une démocratie vivante, un État de droit exigeant et une tradition de dialogue profondément enracinée".

Les nouveaux membres de l'OFNAC, dont son président, Moustapha Ka, ont prêté serment lundi dernier. Les députés ont adopté cet organe de contrôle modifié, anciennement connu sous l'appellation d'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. L'organisme est doté du statut d'autorité indépendante et de compétences plus élargies.